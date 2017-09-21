Андрей Ярмоленко признан лучшим игроком в матче дортмундской "Боруссии" против "Гамбурга"

21 сентября 2017 г. 19:08
Источник: zbirna.com
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Атакующий полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко с бешеной скоростью продолжает очаровывать болельщиков дортмундской "Боруссии" и немецкую прессу.

"Боруссия" победила 3:0, при этом Ярмоленко принял активное участие в двух голах своей команды.

Украинец признан лучшим игроком поединка по версии издания, получив максимально высокую оценку для Германии оценку - 1, и такой вот комментарий: «Игрок матча! Кроме результативной передачи на Обамеянга и предголевого штрафного, Ярмоленко отлично ассистировал партнерам, которые не смогли по разным причинам достигнуть цели. Мог забить и сам, но с убойной позиции запустил мяч выше ворот. Возможно, его взаимодействие с партнерами пока не идеально в каждом эпизоде, но это было бы слишком всего через две недели после прихода в команду». 

Видео: 

Andriy Yarmolenko vs Hamburger SV (Away) | BL 2017/18 1080p 50fps

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