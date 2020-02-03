Анекдотическая ситуация. Арбитр удалил футболиста, вернул на поле и снова удалил

Футболист, получив красную карточку, отправился в раздевалку, узнал, что удаление аннулировано, вернулся в игру, однако вновь увидел перед собой красную карточку.

В матче второго испанского дивизиона между командами "Фуэнлабрада" и "Жирона" арбитр показал футболисту "Фуэнлабрады" Кристобалю Маркесу прямую красную карточку за игру прямой ногой.

Когда удаленный футболист отправился в раздевалку, арбитр прибег к помощи VAR, после чего решил, что фол заслуживает не красную, а желтую карточку.

Кристобаля Маркеса вернули из раздевалки, изменили ему наказание. Но футболист тут же вступил в полемику с соперником, да еще и стал бодаться головами. За что тут же заработал вторую желтую карточку, которая правратилась в красную.

За одно был удален и возмущавшийся тренер "Фуэнлабрады" по физподготовке.

Сам же матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Жироны".