Анекдотическая ситуация во время футбольного матча

Тренер, завершивший карьеру футболиста 5 лет назад, вынужденно вышел на замену и забил гол, спасший его команду от поражения.

В Дании готовится к возобновлению футбольный сезон. Пока играются контрольные матчи. В одном из них встретились ФК "Копенгаген" и "Оденсе".

После первого тайма "Копенгаген" вел в счете - 2:0. В перерыве обе команды произвели по 11 замен и, соответственно, играли вторую половину матча в иных составах. Вскоре после того, как начался второй тайм, "Оденсе" сквитал один пропущенный гол. На 84-й минуте матча футболист "Оденсе" Мозес Опонде травмировался. На скамейке запасных уже не было футболистов, и вместо Опонде на поле вышел 40-летний тренер "Оденсе" Хенрик Хансен, завершивший 5 лет назад свою карьеру футболиста.

А спустя всего минуту Хансен в подкате отобрал мяч у соперника и нанес хитрый удар "парашютом", после которого мяч приземлился в воротах "Копенгагена". Этот гол тренера, вынужденно ставшего игроком, принес "Оденсе" ничью - 2:2.

Кстати, "Оденсе уже сообщил в социальных сетях, что футболка, в которой Хансен вышел на поле в этом матче, выставляется на благотворительный аукцион. При этом на номере Хансен расписался и написал счет - 2:2.

Ниже, в видеообзоре матча, момент с голом Хансена на 1:45.