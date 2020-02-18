Анекдотический момент. Футбольное поле хотело не пускать мяч в ворота

Кажется, всем было очевидно, что будет гол. Но иное мнение имел раскисший от грязи пятачок у ворот.

В матче второго дивизиона чемпионата Северной Ирландии по футболу между командами «Портадаун» и «Куинс Юниверсити» форвард «Портадауна» Адам Сэлли нанес, казалось, голевой удар.

Мяч катился в пустые ворота. Сэлли уже стал праздновать свой успех. Но, вдруг, мяч остановился у линии ворот. Причиной тому – образовавшаяся грязевая лужа.

Быстрее всех успел сориентироваться футболист «Портадауна» Крис Лейвери и таки добил мяч в ворота.

Матч же в итоге завершился со счетом 7:1 в пользу «Портадауна».