Анекдотический момент. Футбольное поле хотело не пускать мяч в ворота

18 февраля 2020 г. 17:17
Автор: Виталий Лабскир
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Кажется, всем было очевидно, что будет гол. Но иное мнение имел раскисший от грязи пятачок у ворот.

В матче второго дивизиона чемпионата Северной Ирландии по футболу между командами  «Портадаун» и «Куинс Юниверсити» форвард «Портадауна» Адам Сэлли нанес, казалось, голевой удар.

Мяч  катился в пустые ворота. Сэлли уже стал праздновать свой успех. Но, вдруг, мяч остановился у линии ворот. Причиной тому – образовавшаяся грязевая лужа.

Быстрее всех успел сориентироваться футболист «Портадауна» Крис Лейвери и таки добил мяч в ворота.

Матч же в итоге завершился со счетом 7:1 в пользу «Портадауна».

Видео: 

Portadown No 9 celebrates prematurely as shot gets stuck in the mud

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