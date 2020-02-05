Арабский телеканл сообщил, что сборная России по футболу отстранена от отбора на ЧМ-2022

05 февраля 2020 г. 13:19
Автор: Виталий Лабскир
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За допинг в российском спорте, поддерживаемый Кремлем на государственном уровне, сборная России по футболу, возможно, не получит права даже участвовать в отборе на чемпионат мира 2022 года, финальная часть которого пройдет в Катаре.

Во всяком случае, арабский телеканал beIN SPORTS в своем Twitter-аккаунте сообщил, что Всемирное допинговое агентство приняло решение об отстранении футбольной сборной России от участия в ЧМ-2022.

В Российском футбольном союзе сообщили, что пока не располагают такой информацией.

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