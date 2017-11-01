Арбитр дал свисток об окончании матча перед забитым голом и не засчитал взятие ворот

01 ноября 2017 г. 19:34
Источник: "Чемпионат"
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Любопытный эпизод произошёл в матче 15-го тура чемпионата Мексики по футболу между командами «Толука» и «Монаркас Морелия».

Встреча подходила к концу, и в компенсированное время хозяева получили право пробить пенальти.

К «точке» подошёл полузащитник Пабло Баррьентос. После его удара голкипер отбил мяч, но прямо перед собой. Баррьентос, подоспевший к отскоку, нанёс второй удар и забил, однако между ударом с 11-метровго и добиванием  прозвучал свисток арбитра, возвестивший об окончании матча.

В итоге гол Баррьентоса не был засчитан, а «Монаркас Морелия» удержал победу со счётом 1:0.

Видео: 

Referee Ends Match Just Before Penalty Rebound Score | Toluca vs Monarcas

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