Арбитр дал свисток об окончании матча перед забитым голом и не засчитал взятие ворот

Любопытный эпизод произошёл в матче 15-го тура чемпионата Мексики по футболу между командами «Толука» и «Монаркас Морелия».

Встреча подходила к концу, и в компенсированное время хозяева получили право пробить пенальти.

К «точке» подошёл полузащитник Пабло Баррьентос. После его удара голкипер отбил мяч, но прямо перед собой. Баррьентос, подоспевший к отскоку, нанёс второй удар и забил, однако между ударом с 11-метровго и добиванием прозвучал свисток арбитра, возвестивший об окончании матча.

В итоге гол Баррьентоса не был засчитан, а «Монаркас Морелия» удержал победу со счётом 1:0.