Арбитр назначил пенальти за откровенную симуляцию

Крайне неоднозначный момент случился в 1-м туре взявшего старт чемпионата Италии по футболу.

На 41-й минуте матча "Фиорентина" - "Наполи" игрок "Наполи" Дрис Мертенс специально зацепился в чужой штраной площади за упавшего футболиста "Фиорентины" Гаэтано Кастровилли. Арбитр Давиде Масса, находившийся рядом, тут же указал на 11-метровую отметку. При этом Масса не пошел ни смотреть при помощи системы VAR, было ли действительно нарушение правил, ни стал слушать подсказки, если таковые были, судей, обслуживавших VAR.

Инсинье реализовал пенальти и вывел "Наполи" на тот момент вперед - 2:1. В конце же концов "Наполи", в том числе благодаря этому 11-метровому, который не следовало назначать, победил со счетом 4:3.