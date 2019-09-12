Арбитр не назначил пенальти за удар ногой по голове

Система видеоассистента VAR не убедила арбитра, что было нарушение правил.

В матче американской лиги соккера между командами "Колорадо" и "Лос-Анджелес Гэлакси" шла 8-я минута, компенсированная к основному времени матча. "Калгари" вел в счете - 2:1. Футболист "Лос-Анджелеса" Рольф Фельчер наносил удар по воротам "Колорадо" из пределов вратарской площадки, но получил от соперника удар ногой в голову, и мяч пролетел мимо ворот.

Фельчер стал кататься от боли. Арбитр не стал сразу назначать 11-метровый, а пошел просматривать повтор при помощи системы VAR. Просмотрев, решил что нарушения правил не было и, не дал 11-метровый в ворота "Колорадо". В результате "Лос-Анджелес Гэлакси" так и не сумел отыграться и проиграл 1:2.

Ниже, в видеообзоре матча, вышеописанный момент 3:40.