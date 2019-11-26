Арбитр отменил гол из-за того, что мяч попал ему в задницу

26 ноября 2019 г. 18:15
Автор: Виталий Лабскир
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Курьезный эпизод в футбольном матче.

В поединке второй немецкой бундеслиги между "Ганновером" и "Дармштадтом" футболист "Ганновера" Марк Штендера забил гол-красавец дальним ударом под перекладину и бросился праздновать взятие ворот.

Но арбитр, руководствуясь правилами, гол отменил и назначил спорный мяч. Дело в том, что мяч под удар Штендере отскочил от задницы арбитра.

Штендера очень возмущался, за что получил желтую карточку, после чего на эмоциях ударил ногой по угловому флажку и был удален с поля.

При этом "Ганновер" еще и проиграл - 1:2.

Видео: 

Marc Stendera Traumtor vs Darmstadt & VAR - Passion & Emotion | Hannover 96

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