Арбитр показал темнокожему футболисту красную карточку и средний палец

05 июня 2020 г. 12:39
Автор: Виталий Лабскир
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Новый расистский скандал в футболе? Арбитр пояснил свои действия.

В Латвии в преддверии рестарта футбольного сезона две столичные команды ФК "Рига" и РФШ провели контрольный поединок. В нем арбитр Андрий Трейманис удалил с поля темнокожего легионера РФШ из Кот Д'Ивуара Седрика Куадио.

При этом арбитр показал футболисту не только красную карточку, а еще и средний палец.

После матча Трейманиса стали обвинять в расизме. Но скадал быстро утих. Арбитр объяснил, что Каудио показал неприличный жест сопернику, за что и был удален. При этом, не владея латвийским языком, ивуарийский футболист не понял, когда Трейманис пояснил словами причину удаления. Тогда судья повторил жест Каудио именно в качестве объяснения причины удаления.

После этого Каудио наверняка понял, за что получил красную карточку.

Видео: 

Судья в Латвии показал темнокожему футболисту красную карточку и фак. Очень неловкая ситуация

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