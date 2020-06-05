Арбитр показал темнокожему футболисту красную карточку и средний палец

Новый расистский скандал в футболе? Арбитр пояснил свои действия.

В Латвии в преддверии рестарта футбольного сезона две столичные команды ФК "Рига" и РФШ провели контрольный поединок. В нем арбитр Андрий Трейманис удалил с поля темнокожего легионера РФШ из Кот Д'Ивуара Седрика Куадио.

При этом арбитр показал футболисту не только красную карточку, а еще и средний палец.

После матча Трейманиса стали обвинять в расизме. Но скадал быстро утих. Арбитр объяснил, что Каудио показал неприличный жест сопернику, за что и был удален. При этом, не владея латвийским языком, ивуарийский футболист не понял, когда Трейманис пояснил словами причину удаления. Тогда судья повторил жест Каудио именно в качестве объяснения причины удаления.

После этого Каудио наверняка понял, за что получил красную карточку.