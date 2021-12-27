Аргентинские СМИ: Херонимо Поблете — игрок «Металлиста»

В харьковский «Металлист» направляется полузащитник аргентинской команды «Велес Сарсфилд».

Аргентинское издание «Doble Amarilla» сообщило, что 28-летний футболист Херонимо Поблете вылетает в Украину, чтобы стать игроком харьковского «Металлиста».

Контракт будет подписан на 3,5 года.

Поблете начинал свою карьеру в аргентинском «Колоне». Также у него имеется опыт выступлений в Европе — он играл за французский «Мец».

Кроме того Поблете выступал за аргентинский «Сан-Лоренцо» и чилийский «Депортес ла Серена».

Сообщается, что контракт с «Велес Сарсфилдом» истекает у Херонимо Поблете 31 декабря этого года. Таким образом, «Металлисту» он достанется, как свободный агент.