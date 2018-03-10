Армянский боксер по прозвищу "сумасшедший" добил соперника в 6-м раунде

В американском городе Хангар состоялся титульный бой за чемпионский пояс WBC Continental Americas во втором легчайшем весе между Азатом Оганесяном из Армении и боксером из США Ронни Риосом.

Армянский боксер носит в профессионалах прозвище "сумасшедший".

Риосу довелось принять на себя сумасшедшую серию ударов от Оганесяна в 6-м раунде.

Амерканец оставался на ногах, но уже не мог как следует защищаться и отвечать, и рефере остановил бой, присудив Оганесяну победу техническим нокаутом.

У Оганесяна это 14-я победа в 16-и боях, проведенных на профессиональном ринге. При этом 11-я - нокаутом.