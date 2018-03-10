Армянский боксер по прозвищу "сумасшедший" добил соперника в 6-м раунде

10 марта 2018 г. 17:15
92 просмотра

В американском городе Хангар состоялся титульный бой за чемпионский пояс WBC Continental Americas во втором легчайшем весе между Азатом Оганесяном из Армении и боксером из США Ронни Риосом.

Армянский боксер носит в профессионалах прозвище "сумасшедший".

Риосу довелось принять на себя сумасшедшую серию ударов от Оганесяна в 6-м раунде.

Амерканец оставался на ногах, но уже не мог как следует защищаться и отвечать, и рефере остановил бой, присудив Оганесяну победу техническим нокаутом.

У Оганесяна это 14-я победа в 16-и боях, проведенных на профессиональном ринге. При этом 11-я - нокаутом.

Видео: 

Azat Hovhannisyan vs Ronny Rios - Mar 09, 2018

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.