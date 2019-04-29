Автобус с футбольной командой попал в ДТП. Погиб футболист сборной Чехии

28-летний футболист сборной Чехии Йосеф Шурал, выступавший в чемпионате Турции за команду "Аланьяспор", погиб, когда команда возвращалась в Аланию с матча турецкой Суперлиги против "Кайзесиспора". Еще шесть футболистов "Аланьяспора" ранены.

Водитель уснул за рулем, и автобус стал неуправляемым.

Шурал вылетел из автобуса головой вперед и получил черепно-мозговые травмы, несовместимые с жизнью. В критическом состоянии он был доставлен в больницу в Алании, где врачи вынудъждены были констатировать смерть футболиста.

Матч между "Кайсериспором" и "Аланьяпором" завершился вничью 1:1. К слову, за "Кайсериспор" выступают два украинских футболиста - Александр Кучер и Артем Кравец. Оба играли в основном составе.

Йосеф Шурал провел этот матч на скамейке запасных, а затем случилась роковая поездка из Кайсери в Аланию...

Чешские дипломаты занимаются отправкой тела Йосефа Шурала на родину для захоронения.

В "Аланьяспор" Шурал перешел из прашской "Спарты" в начале 2019 года и успел сыграть за турецкую команду 9 игр, забив в них один гол. За сборную Чехии Шурал в период с 2013 по 2018 гг. провел 20 матчей и также забил один гол.