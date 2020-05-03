Автомобильная пробка, имеющая непосредственное отношение к футболу

03 мая 2020 г. 15:21
Автор: Виталий Лабскир
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Болельщики, откликнувшись на призыв клуба, массово приехали на стадион, дабы помочь с иском в спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Речь идет о болельщиках нидерландского футбольного клуба "Камбур" из Леувардена. Они отправились на стадион для того, чтобы дорбровольно сделать пожертвования для финансового обеспечения иска, с которым рукоодство "Камбура" отправится в Лозанну. Там будет оспариваться незаконное, по мнению "Камбура", решение Королевского футбольного союза Нидерландов, согласно которому, поскольку чемпионат страны завершен досрочно, никто не повышается в классе.

"Камбур" шел на 1-м месте в первой лиге чемпионата Нидерландов и был главным претендентом на выход в Эрдивизию - высшую лигу.

Видео: 

Cambuur fans steunen hun club

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