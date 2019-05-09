Автор хет-трика в полуфинале Лиги Чемпионов расплакался в микст-зоне

К горлу твореца чудесного выхода английского "Тоттенхэма" в финал Лиги Чемпионов бразильца Лукаса Моуры подкатил комок, и на глазах выступили слезы.

Произошло это после того, как Моуре в микст-зоне после ответного полуфинального матча с "Аяксом", который "Тоттенхэм" выиграл 3:2, и все три гола забил Моура, показали на мобильном устройстве реакцию бразильских комментаторов на победный гол.

Сквозь слезы Моура сказал, что ему очень трудно описать свои чувства, что он умолял бога, и тот дал ему шест забить три гола.