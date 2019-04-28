"Барселона" - чемпион. Досрочный триумф каталонцев в Испании

За три тура до завершения чемпионата Испании по футболу "Барселона" гарантировала золотые медали. При этом Лионель Месси стал в составе "Барселоны" 10-тикратным(!) чемпионом Испании.

Даже теоретически недосягаемой для соперников "Барселона" стала после домашней победы 1:0 над "Леванте". Победный гол забил Месси.

После финального свистка "Барселона" стала эмоционально праздновать свое 26-е в истории и 10-е за последние 15 лет чемпионство.

Лионель Месси, выступающий за "Барселону" как раз 15 лет, завоевал все эти 10 чемпионских титулов.