"Барселона" и "Рома" выдали сверхрезультативный матч в "Международном кубке чемпионов"

01 августа 2018 г. 17:13
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В американском Далласе в рамках предсезонного футбольного турнира "Международный кубок чемпионов" встретились испанская "Барселона" и итальянская "Рома".

Рафа Алкантра открыл счет за "Барселону" уже через 5 минут после начала матча. Еще до перерыва "Рома" с голом Эль-Шаарави отыгралась. Во втором тайме с голом Малкона "Барселона" вновь вышла вперед. А вот дальше забивали исключительно футболисты "Ромы" - Алессандро Флоренци, Бриан Кристианте и Диего Перотти с пенальти.

В итоге - 4:2 в пользу "Ромы".

Видео: 

Barcelona VS AS Roma 2-4 - Highlight & Goal - ICC 2018

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