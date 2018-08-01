"Барселона" и "Рома" выдали сверхрезультативный матч в "Международном кубке чемпионов"

В американском Далласе в рамках предсезонного футбольного турнира "Международный кубок чемпионов" встретились испанская "Барселона" и итальянская "Рома".

Рафа Алкантра открыл счет за "Барселону" уже через 5 минут после начала матча. Еще до перерыва "Рома" с голом Эль-Шаарави отыгралась. Во втором тайме с голом Малкона "Барселона" вновь вышла вперед. А вот дальше забивали исключительно футболисты "Ромы" - Алессандро Флоренци, Бриан Кристианте и Диего Перотти с пенальти.

В итоге - 4:2 в пользу "Ромы".