"Барселона" поставила себя в трудное положение

28 июня 2020 г. 15:06
Автор: Виталий Лабскир
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В борьбе между "Барселоной" и мадридским "Реалом" за чемпионский титул в испанской Ла Лиге, "Барселона" неожиданно потеряла очки в матче с аутсайдером.

"Барселона" в 32-м туре, играя в Виго против местной "Сельты", дважды вела в счете, но в итоге матч завершился вничью  2:2. За "Барселону" голевой дуубль сделал Луис Суарес. За "Сельту" забивали Федор Смолов и Яго Аспас.

У "Барселоны" после 32-х сыгранных матчей 69 очков. У мадридского "Реала", который еще не провел свй матч 32-го тура - 68. Если "Реал" сегодня выиграет у барселонского "Эспаньола", то выйдет на чистое 1-е место.

Видео: 

Highlights RC Celta vs FC Barcelona (2-2)

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