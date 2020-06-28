"Барселона" поставила себя в трудное положение

В борьбе между "Барселоной" и мадридским "Реалом" за чемпионский титул в испанской Ла Лиге, "Барселона" неожиданно потеряла очки в матче с аутсайдером.

"Барселона" в 32-м туре, играя в Виго против местной "Сельты", дважды вела в счете, но в итоге матч завершился вничью 2:2. За "Барселону" голевой дуубль сделал Луис Суарес. За "Сельту" забивали Федор Смолов и Яго Аспас.

У "Барселоны" после 32-х сыгранных матчей 69 очков. У мадридского "Реала", который еще не провел свй матч 32-го тура - 68. Если "Реал" сегодня выиграет у барселонского "Эспаньола", то выйдет на чистое 1-е место.