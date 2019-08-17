"Барселона" проиграла из-за гола бисиклетой

Начался чемпионат Испании по футболу. В 1-м же туре проиграл действующий чемпион - "Барселона". Причем гол "Барселона" пропустила от самого возрастного футболиста Ла Лиги, да еще и гол вышел очень эффектным.

В Бильбао местный "Атлетик" принимал "Барселону".

На 88-й минуте на замену в составе "Атлетика" вышел 38-летний Ариц Адурис, являющийся наиболее возрастным игроком в элитном дивизионе клубного испанского футбола. А на 89-й минуте Адурис первым же касанием мяча направил его в ворота "Барселоны". При этом касание вышло в ударе ножницами через себя.

В итоге "Атлетик" победил - 1:0.

Ниже, в видеообзоре матча, гол Адуриса на 1:05.