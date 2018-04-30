"Барселона" в 25-й раз стала чемпионом Испании по футболу

30 апреля 2018 г. 12:28
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Футболисты испанской "Барселоны", победив в 35-м туре национального чемпионата в гостях команду "Депортиво" из Ла-Коруньи - 4:2, досрочно обеспечили себе звание чемпионов Испании сезона 2017\18 гг. За 35 туров "Барселона" ни разу не проиграла.

После финального свистка матча против "Депортиво" футболисты "Барсы" устроили в центре поля чемпионский хоровод.

"Барселона" теперь 25-кратный чемпион Испании по футболу. При этом за последние 10 лет "Барселона" 7 раз выигрывала чемпионский титул.

Остается еще добавить, что главная "звезда" "Барсы" Лионель Месси сделал хет-трик в игре против "Депортиво". На счету Месси в нынешнем чемпионате Испанииб теперь 32 гола. При этом он является единсвенным в истории футболистом, забивавшим не менее 30-ти голов в 7-ми чемпионатах Испании.

Видео: 

DEPORTIVO 2-4 BARÇA | La Liga title celebrations!

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