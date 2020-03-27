Баскетболист сборной Украины рассказал, что болен коронавирусом. Он в больнице с воспалением легких

"Кашля у меня не было, но было затрудненное дыхание в легком внутри"

27-летний баскетболист сборной Украины Вячеслав Бобров, выступающий в чемпионате Испании за команду "Фуэнлабрада", сообщил на своей странице в Instagram о том, что заболел коронавирусом и описал, как у него проходит болезнь.

Всем привет! Для многих уже не секрет, что у меня положительный результат на коронавирус! Сейчас я нахожусь еще в больнице, так как помимо коронавируса у меня еще односторонняя пневмония. Прошу всех отнестись к этой проблеме серьезней, так как это может произойти с каждым. Могу предположить, что заболел, когда возвращался домой из Испании. Очень много людей в аэропорту были без масок и неподобающим образом отнеслись к здоровью других людей. Ожидал более жесткой проверки по прилету, но у нас всего лишь проверили температуру при выходе из самолета. Никто не мог проверить, пил ли кто-то жаропонижающие таблетки во время полета, было ли кому-то плохо. У всех была одна цель – вернуться на родину, а там как будет… Мы вернулись 16 марта, в последний день, когда закрыли границы. Спустя два дня у меня впервые поднялась температура до 37. На что я не сильно обратил внимание, так как счел на усталость от переездов. На второй день почти ночью у меня поднялась температура до 38,5. Я выпил жаропонижающее. Ближе к вечеру пятницы, у меня снова вернулась температура 38,4. Скорую сумел я вызвать только с третьего раза, так как попадал на диспетчеров областных больниц. Каждой из которых я объяснял одну и ту же информацию, откуда я прилетел и какие у меня симптомы. Меня привезли в Александровскую больницу в центре города, возле «Гулливера». После дезинфекции, меня впустили в приемное отделение больницы. Составили протокол, анкету, собрали все данные и сделали тест на грипп и экспресс-тест на коронавирус. Гриппа у меня не оказалось, температура уже поднялась до 39,3. Экспресс тест не показал, есть у меня коронавирус или нет. Врачи сказали, что я попадаю в зону риска и определили меня в палату. На следующий день мне сделали расширенный тест на коронавирус и рентген легких. Кашля у меня не было, но было затрудненное дыхание в легком внутри. Это со слов врача. На третий день в больнице, мне начали колоть антибиотики. Плюс, моя девушка передала список медикаментов, которых не хватает на всех. Поэтому приходится ждать, когда доставят нужные препараты. В понедельник на этой неделе, у меня взяли еще два теста, первый опять ничего не мог показать. Когда наконец-то пришел результат очередного теста, он показал, что я был заражен. Но пока мы ждали ответов, мой организм сам поборол вирус! Сейчас лечение направлено на пневмонию. Теперь мне остается ждать, когда пройдет период и я перестану быть носителем и смогу вернуться домой. Хочу сказать отдельные слова благодарности врачам, медсестрам и всему персоналу, которые каждый день борются за наши жизни. У них тоже есть близкие и семьи. Но они, не жалея себя, делают все, чтобы уберечь нас от этого. У них мало защитных костюмов, катастрофически не хватает масок и медикаментов. Пожалуйста! Отнеситесь к этому серьезно!!!