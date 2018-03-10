Баскетболист умудрился ударить себя по лицу, пытаясь толкнуть соперника

10 марта 2018 г. 17:45
Источник: xsport.ua
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Курьезный эпизод, в котором оконфузился баскетболист, произошел в матче НБА.

Центровой «Майами Хит» Хассан Уайтсайд так старался насолить своему сопернику Джоэлу Эмбииду из «Филадельфия Сиксерс», что ему досталось на орехи от самого себя.

После борьбы с Эмбиидом за подбор под кольцом Уайтсайд попытался толкнуть соперника в спину, однако что-то пошло не так, и в итоге центровой ударил себя рукой в лицо.

Позже Уайтсайд подошел к арбитру и стал возмущаться, скорее всего, из-за действий Эмбиида или же из-за действий своей руки – непонятно.

 

Видео: 

Hassan Whiteside accidentally hits himself in the face during tangle with Joel Embiid | ESPN

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