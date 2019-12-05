Баскетболист упал на зрителей

Очень хотелось успеть за мячом, уходившим в аут.

В матче регулярного чемпионата НБА между "Детройтом" и "Милуоки" баскетболист "Милуоки" Лэнгстон Гэллоуэй, "спасая" уходящий мяч, сумел затормозить лишь на головах зрителей первых рядов.

При этом один из болельщиков, на которого прилетел Гэллоуэй, пил пиво. Пиво частично разлилось и даже обдало баскетболиста. Зритель же хладнокровно сделал глоток оставшегося в стакане пива.

Геллоуэй обтерся полотенцем и продолжил игру, которая завершилась со счетом 127:103 в пользу "Милуоки".