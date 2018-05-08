Баскетболист, защищая свое кольцо, перепрыгнул двухметрового соперника

08 мая 2018 г. 18:44
36 просмотров

Оригинальный эпизод произошел во время четвертого матча второго раунда плей-офф НБА между командами "Юта Джаз" и "Хьюстон Рокетс".

Баскетболист "Юты" Донован Митчелл перепрыгнул через центрового "Хьюстона" Клина Капелу.

В первой четверти Капела был выведен на свободное кольцо. Пытаясь догнать соперника и заблокировать его бросок, Митчелл прыгнул на него со спины и перелетел над головой, однако Капела, чей рост составляет 208 сантиметров, все равно забросил мяч сверху.

Встреча завершилась поражением "Юты" со счетом 87:100, которая уступает в серии до четырех побед 1-3.

Видео: 

Donovan Mitchell clears Clint Capela in effort to block shot in Game 4 | ESPN

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , тел. 050-338-91-07                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.