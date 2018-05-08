Баскетболист, защищая свое кольцо, перепрыгнул двухметрового соперника

Оригинальный эпизод произошел во время четвертого матча второго раунда плей-офф НБА между командами "Юта Джаз" и "Хьюстон Рокетс".

Баскетболист "Юты" Донован Митчелл перепрыгнул через центрового "Хьюстона" Клина Капелу.

В первой четверти Капела был выведен на свободное кольцо. Пытаясь догнать соперника и заблокировать его бросок, Митчелл прыгнул на него со спины и перелетел над головой, однако Капела, чей рост составляет 208 сантиметров, все равно забросил мяч сверху.

Встреча завершилась поражением "Юты" со счетом 87:100, которая уступает в серии до четырех побед 1-3.