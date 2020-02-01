Баскетболисты "Лос-Анджелес Лейкерс" провели первый матч после гибели Коби Брайанта

01 февраля 2020 г. 17:29
Автор: Виталий Лабскир
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Трогательная предматчевая поминальная церемония в память о разбившемся при круешении вертолета великом баскетболисте Коби Брайанте, майки с номерами 8 и 24 для всех зрителей, под которыми Брайант 20 лет играл за "Лос-Анджелес Лейкерс", - так начался в лос-аджелесском "Степлс центре" матч регулярного чмпионата НБА между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Порленд Трейл Блейзерс".

Два пустых места в 20-титысячном зале были оведены для Коби Брайанта и погибшей вместе с ним дочери.

Для баскетболистов "Лейкерс" это была первая игра после гибели Брайанта.

Матч завершился победой "Портленда" 127:119.

Видео: 

LeBron, AD honor Kobe Bryant on ceremonial night in Blazers vs. Lakers | 2019-20 NBA Highlights

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