Баскетболисты "Лос-Анджелес Лейкерс" провели первый матч после гибели Коби Брайанта

Трогательная предматчевая поминальная церемония в память о разбившемся при круешении вертолета великом баскетболисте Коби Брайанте, майки с номерами 8 и 24 для всех зрителей, под которыми Брайант 20 лет играл за "Лос-Анджелес Лейкерс", - так начался в лос-аджелесском "Степлс центре" матч регулярного чмпионата НБА между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Порленд Трейл Блейзерс".

Два пустых места в 20-титысячном зале были оведены для Коби Брайанта и погибшей вместе с ним дочери.

Для баскетболистов "Лейкерс" это была первая игра после гибели Брайанта.

Матч завершился победой "Портленда" 127:119.