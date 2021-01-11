Баскетбольная потасовка привела к удалению

11 января 2021 г. 16:08
Автор: Виталий Лабскир
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Баскетболист заступился за своего партнера по команде.

В первой четверти матча регулярного чемпионата НБА между командами "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Хьюстон Рокетс" произошел инцидент.

Началось всё с того, что форвард "Лейкерс" Маркифф Моррис грубо толкнул Джейшона Тэйта из "Рокетс". За Тейтса тут же за заступился его одноклубник Демаркус Казинс, опрокинув Морриса.

Моррис попытался разобраться с Казинсом, однако тот не намерен был продолжать выяснение отношений и самоустранился от конфликта, отправившись на скамейку запасных.

В итоге Моррис был удален с площадки, получив неспортивный фол первой степени и технический фол. По отношению к Казинсу арбитры ограничились техническим фолом.

 

Видео: 

DeMarcus Cousins and Markieff Morris Got Into A Scuffle

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