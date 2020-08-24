"Бавария" выиграла Лигу Чемпионов, установив абсолютный рекорд

24 августа 2020 г. 12:06
Автор: Виталий Лабскир
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Поставлена точка в самом продолжительном в истории розыгрыше футбольной Лиги европейских Чемпионов. Обладателем трофея сезона 2019/20 гг. стала немецкая "Бавария" (Мюнхен).

В финале "Бавария" со счетом 1:0 выиграла у французского "Пари-сен-Жермена". Автором победного гола, по иронии судьбы, стал воспитанник и бывший футболист "Пари-сен-Жермена" Кингсли Коман.

"Бавария" в 6-й раз в своей истории выиграла самый престижный клубный европейский трофей. При этом "Бавария" установила рекорд, который уже невозможно превзойти, да и крайне проблематично будет повторить.- немецкая команда одержала победы абсолютно во всех матчах своих матчах Лиги Чемпионов в нынешнем сезоне.

 

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