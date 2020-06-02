Бедствие. В футбольном клубе «Карпаты» (Львов) десятки заболевших коронавирусом

Из 65-ти человек, прошедших тестирование, почти у половины выявлен коронавирус. «Карпаты» уходят на карантин.

Львовский футбольный клуб «Карпаты» разместил сегодня на своем официальном сайте информацию о результатах состоявшегося тестирования, сделанного после того, как в команде были зафиксированы первые случаи коронавируса.

По результатам повторных ПЛР-тестов команды, обслуживающего персонала и работников клуба, приходится констатировать вспышку заболевания COVID-19. Сегодня из лаборатории было получено чуть меньше половины положительных результатов на наличие вируса у карпатовцев (всего тестирования прошли 65 человек). Все инфицированные ознакомлены с результатами и находятся в изоляции под контролем медиков. Согласно протоколу, о ситуации в лагере команды были оперативно уведомлены Украинская Ассоциация Футбола и Премьер-лига. Карантин в клубе введен, по меньшей мере, на две недели, полностью отменены любые тренировки. Обращаемся к высоким футбольным инстанциям с просьбой не останавливать поединки текущего сезона. Также обращаемся ко всем без исключения клубам Украины - максимально ответственно относитесь к тестированию игроков, тренеров и персонала. От риска заражения не застрахован никто. Мы надеемся, что после завершения карантина уже здоровы игроки, с привлечением карпатовцев всех возрастов смогут восстановить тренировочный процесс и доиграть чемпионат.