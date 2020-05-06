Беларусь. Футбол. Счет 9:1. Коронавирус у тренера

06 мая 2020 г. 12:22
Автор: Виталий Лабскир
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В Беларуси чемпионат стрны по футболу проходит не только в высшей лиге, но и в первой и во второй. У тренера вратарей команды второй лиги "Барановичи" двусторонняя пневмония. Значительная часть футболистов команды "Ивацевичи" - соперника "Барановичей", отказались ехать на матч. Но игра всё равно состоялась.

Не поехали на поединок против "Барановичей" шесть футболистов "Ивацевичей". Тех же, кто рискнул приехать и выйти на поле, "Барановичи" разгромили со счетом 9:1.

Главный тренер "Ивацевичей" Дмитрий Абакумов так пояснил разгромное поражение своей команды: Не поехала большая часть игроков на игру, так как у тренера «Барановичей» обнаружили вирус... Вот и все. Не приедешь, предусмотрен штраф. Пришлось ехать непонятно каким составом. В Барановичах просто вспышка. Многие ребята знали эту ситуацию. Как их заставить ехать, если у многих семьи".

 

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