Беленюк хочет не пустить харьковского борца на Олимпиаду

20 апреля 2020 г. 15:31
Автор: Виталий Лабскир
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Летняя Олимпиада-2020 в Токио перенесена на 2021-й год. В греко-римской борьбе в весовой категории 87 кг в Украине  есть два кандидата на участие в Олимпиаде: народный депутат Жан Беленюк из Киева и харьковчанин Семен Новиков, выигравший в этом году чемпионат Европы.

Новиков готов провести схватку с Беленюком с тем, чтобы победитель поехал на Олимпийские игры.

Беленюк же в интервью изданию "Сегодня" заявил следующее:

Новиков – парень, который очень хорошо себя проявил на чемпионате Европы, но туда изначально должен был ехать я. Мы с тренером дали ему такую возможность, потому что парень талантливый, с большим потенциалом, и никаких вопросов не было. У моего тренера были договоренности, что они едут на чемпионат Европы, но они никаким образом не претендуют на Олимпиаду. Потому что я завоевал лицензию и я должен ехать туда. Но вы же понимаете, что не со всеми людьми можно договариваться, это как в политике. Я надеюсь, что мы из этой ситуации выйдем максимально выгодно в первую очередь для результата сборной.

Остается добавить, что Беленюк лукавит. На самом деле в греко-римской борьбе завоевывается не личная лицензия на Олимпиаду, а лицензия для страны в определенной весовой категории. Поэтому независимо, кто завоевал для Украины лицензию в весовой категории 87 кг, на Олимпиаду, если придерживаться спортивного принципа, должен ехать сильнейший.

 

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