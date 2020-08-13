Белорусский вратарь, игравший в харьковском "Металлисте", сделал заявление

Бывший вратарь сборной Беларуси Василий Хомутовский, выступавший в 2002/03 гг. за харьковский "Металлист", а ныне являющийся тренером вратарей брестского "Динамо", через свою страницу в Instagram обратился "ко всем сотрудникам силовых ведомств, особенно к офицерам".

Хомутовский сказал что во время выборов президента Беларуси были зафиксированы многочисленные нарушения. Граждане Беларуси вышли на мирные акции протеста. Против них была применена неадекватная сила, Есть убитые и раненые.

Василий Хомутовский призвал белорусских силовиков не применять силу против мирных граждан.