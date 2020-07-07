Бенефис. Фуболист забил победный гол и сменил вратаря, получившего травму

07 июля 2020 г. 16:32
Автор: Виталий Лабскир
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Настоящий герой матча.

В 34-м туре испанской Примеры "Севилья" выиграла у "Эйбара" 1:0. Победный гол забил Лукас Окампос.

Но запомнился он не только и даже не столько этим, сколько своими действиями в компенсированное время. Голкипер "Севильи" Томаш Вацлик получил травму и его унесли с поля. замен у "Севильи" уже не было.

В результате чего Окампос натянул на себя свитер травмированного вратаря, надел вратарские перчатки, стал в ворота и сумел сохранить их в неприкосновенности, когда "Эйбар" бросил все силы на штурм, в том числе голкипер "Эйбара" прибежал в штрафную площадь "Севильи".

Видео: 

Highlights de Sevilla FC vs SD Eibar (1-0)

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