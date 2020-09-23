Бенефис Ярмоленко за "Вест Хэм". Голевой дубль и две результативные передачи

23 сентября 2020 г. 13:59
Автор: Виталий Лабскир
7 просмотров

Украинец Андрей Ярмоленко стал главным творцом победы своего английского клуба - лондонского "Вест Хэма".

В матче третьего раунда Кубка английской лиги "Вест Хэм" встречался с "Халл Сити" и одержал разгромную победу - 5:1.

При этом Ярмоленко в первом тайме ассистировал своим партнером по команде Роберту Снодграссу и Себастьяну Алле, сделавшим счет 2:0.

Во второй же половине матча Ярмоленко забил 3-й гол "Вест Хэма", реализовав пенальти, и в компенсированное время - 5-й, установив окончательный счет.

Остается еще добавиться, что форма "Халл Сити" в своей цветовой гамме сходна с цветами донецкого "Шахтера".

Видео: 

West Ham vs Hull City 5-1 All Goals & Highlights - 2020 HD

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53