Бешеная поддержка зрителей и честная борьба на площадке - "Игры Героев" в Харькове

Рекордное количество участников собрали в этом году «Игры Героев» в Харькове. Это соревнования по кроссфиту для военнослужащих с инвалидностью. Соревновались в двух категориях: "Профессионалы" и "Новички". И всех зрители встречали бешеными аплодисментами.

Тяжелое ранение Игорь Муренец получил в 2018-м возле Марьинки в Донецкой области. Убежден: именно спорт помог собраться и вернуться к жизни.

Игорь Муренец, участник "Игр Героев":

Є два варіанта: лібо спиться, лібо спортом займатись. Тому що виганяє глупиє мислі та пустий пар на тренажері.

В прошлом году Игорь участвовал в "Играх Героев" на коляске. Сейчас - на протезах. Признается: пока трудно.

Игорь Муренец, участник "Игр Героев":

Ну там сидиш,а тут треба стояти, тримати равновєсіє, а ще їх дєржать, це теж вєс...

Ветераны соревнуются в категориях "Профессионалы" и "Новички". К Играм готовятся заранее, ведь конкуренция здесь серьезная.

Андрей Забигайло, участник "Игр Героев":

Хлопці дуже треновані, вони займаються, молодці. Я не те, що думав, що буде легше. Але знав , що буде жарко.

Так участники соревнований подбрасывают болы с песком. Вес этого "мячика" девять килограммов. Дальше, без передышки, становая тяга. Надо пятнадцать раз поднять сорокакилограммовый штангу. Кто-то делает это упражнение играючи.

Я в селі живу, у мене підгтовка там своя.

Громкими аплодисментами зрители поддерживают каждого участника, независимо от его результата. Так благодарят за защиту Украины от врага и восторг, что ветераны получили самую главную победу в жизни, над собой.

Елена Милина, болельщица:

Ці змагання потрібні хлопцям. Вони збираються, спілкуються, піднімаютть свій дух і дух інших людей. Заряджають енергією. Вони незламні, вони суперові.

Нынишние «Игры Героев» в Харькове собрали вдвое больше участников, чем в прошлом году.

Андрей Шейнин соорганизатор "Игр Героев. Харьков - 2020":

Хлопці з 19 міст України. Майже всі області покриті нашої неньки.

По словам ветеранов, участие в Играх для них серьезный стимул не опускать рук. А для зрителей - это возможность еще раз почтить героев. А также наглядная иллюстрация того, что не стоит сдаваться, какими бы сложными ни были жизненные обстоятельства.