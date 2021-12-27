Беспорядки на футбольном поле после финального свистка

Дело шло к массовому побоищу.

В 15-м туре чемпионата Албании по футболу состоялось столичное дерби — матч двух команд из Тираны — «Партизани» против «Тираны».

Финальный свисток зафиксировал победу «Тираны» — 2:1.

После завершения матча команды ушли в раздевалки, но поле не опустело. На него проврались с противоположных трибун ультрас обеих команд.

Стюарды и полицейские сработали оперативно и профессионально — не позволили сойтись фанам «стенка на стенку». Наиболее буйные болельщики были задержаны. Остальные — вернулись в свои секторы и покинули стадион.

Ниже — видео происходившего, снятое из-за ворот, и видео, снятое с центральной трибуны.