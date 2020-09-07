Беспрецедентный скандал. Лучший теннисист мира дисквалифицирован за удар мячом в шею судьи

07 сентября 2020 г. 11:23
Автор: Виталий Лабскир
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Первая ракетка мирового тенниса серб Новак Джокович влип в неприятную историю на турнире Большого Шлема US Open.

В первом сете матча четвертого тура против испанца Пабло Карреньо-Бусты Джокович после проигранной подачи разозлился и запустил мячом в стенку корта. Но угодил в шею женщине - линейному судье.

Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

Джокович же, не смотря на все его регалии (он 17 раз выигрывал турниры Большого Шлема, в том числе трижды Открытый чемпионат США) был дисквалифицирован, ему присуждено поражение, и он вынужден покинуть US Open.

В заявлении оргкомитета US Open говорится: «В соответствии с регламентом турниров серии «Большого шлема», судья дисквалифицировал Джоковича из-за действий, которые привели к умышленному удару по мячу или удару по мячу опасно и по неосторожности с пренебрежением к последствиям. В результате дисквалификации Джокович потеряет все рейтинговые очки, заработанные на открытом чемпионате США, и будет оштрафован на призовые, выигранные на турнире, в дополнение к любым другим штрафам в связи с нарушением правил»

Джокович после случившегося сказал, что ему стыдно, что причинил стресс линейному судье, но при этом он заверил, что попадание было случайным.

 

Видео: 

Novak Djokovic Disqualified | US Open 2020

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