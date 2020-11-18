Без потерянных очков только Бразилия. Отбор на ЧМ-2022 в Южной Америке

Сыгран 4-й тур в южноамериканском отборе в финальную часть чемпионата мира-2022 по футболу.

В центральном матче тура сборная Уругвая проиграла сборной Бразилии - 0:2. Оба гола были забиты в 1-м тайме. Отличились Артур Мело и Ришаирсон Андраде.

У Бразилии теперь 12 очков из 12-ти возможных. В первой четверке, дающей прямые путевки на ЧМ-2022 также Аргентина - 10 очков, Эквадор - 9, Парагвай - 6.

10 южноамериканских сборных в отборочном цикле на чемпионат мира в общей сложности по два раза сыграют друг с другом.