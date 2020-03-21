Без рукопожатий, но с обниманиями после гола

За чемпионатом Австралии по футболу из-за коронавирусного футбольного безрыбья теперь наблюдают со всех континентов.

Чемпионат Австралии продолжается. При этом матчи проходят без зрителей.

Перед началом каждого матча нет рукопожатий. Футболисты одной команды проходят мимо футболистов другой, не протягивая рук. Правда, после взятия ворот одноклубники обнимают автора гола, правда, делают это довольно скромненько. Так было в матче между командами "Брисбен Роар" и "Ньюкасл Джетс".

Судьбу поединка решил достаточно ранний Скотта Макдональда на 16-й минуте матча. Этот гол принес "Брисбену" победу - 1:0.

Кстати, тренирует "Брисбен Роар" в недалеком прошлом известный английский форвард 44-летний Робби Фаулер.