"Бездушный" арбитр вернул удаленного футболиста на поле, чтобы снова удалить

19 февраля 2019 г. 12:45
67 просмотров

Весьма необычный эпизод произошел в матче чемпионата Польши по футболу между "Легией" и "Краковией".

Футболист "Легии" Виллиам Реми, получив вторую желтую карточку, покинул поле.

Тем временем арбитр обратился к VAR, чтобы удостовериться на повторе, фолил ли Реми.

После просмотра VAR арбитр вернул Реми на поле и показал, что аннулирует желтую карточку. Футболист на радостях побежал на свою позицию, но, как оказалось, радость была неуместной.

Арбитр, просматривая видеоповтор, просто изменил свое решение и определил, что фол Реми тянет на прямую красную карточку. Собственно, красная карточка тут же и была показана, и Виллиам Реми был удален окончательно и бесповоротно.

Видео: 

William Remy - Có phải Cầu thủ nhọ nhất năm 2019 ???

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.