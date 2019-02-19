"Бездушный" арбитр вернул удаленного футболиста на поле, чтобы снова удалить

Весьма необычный эпизод произошел в матче чемпионата Польши по футболу между "Легией" и "Краковией".

Футболист "Легии" Виллиам Реми, получив вторую желтую карточку, покинул поле.

Тем временем арбитр обратился к VAR, чтобы удостовериться на повторе, фолил ли Реми.

После просмотра VAR арбитр вернул Реми на поле и показал, что аннулирует желтую карточку. Футболист на радостях побежал на свою позицию, но, как оказалось, радость была неуместной.

Арбитр, просматривая видеоповтор, просто изменил свое решение и определил, что фол Реми тянет на прямую красную карточку. Собственно, красная карточка тут же и была показана, и Виллиам Реми был удален окончательно и бесповоротно.