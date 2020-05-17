Безоговорочная победа в матче за 1-е место

В футбольном чемпионате, где футболисты продолжают обниматься после забитых голов, невзирая на коронавирус, сыгран поединок, победитель которого выходил на единоличное первое место в турнирной таблице.

Собственно, это о чемпионате Беларуси, где на 9-й тур пришелся матч БАТЭ (Борисов) - "Слуцк". У обеих команд перед отчетным поединокм было по 16 очков - на два меньше, чем у "Торпедо-БеЛАЗа" (Жодино) и "Энергетика-БГУ" (Минск), сыгравших уже по 9 матчей.

БАТЭ сумел одержать крупную победу над "Слуцком" - 3:0. Ранний гол - уже на 4-й минуте матча, провел Немания Милич. Еще в первом тайме счет был удвоен после мастерского исполнения штрафного удара Игорем Стасевичем. После перерыва окончательный итог установил вышедший на замену Павел Нехайчик.

Остается еще добавить, что за "Слуцк" в этом матче играли два украинских футболиста - Сергей Чеботаев и Юрий Тетеренко. При этом оба получили желтые карточки. К слову, именно после фола Тетеренко был назначен штрафной удар, с которого Стасевич поразил ворота "Слуцка".

БАТЭ, победив, набрал 19 очков и вышел на чистое первое место в чемпионате Беларуси. Правда, плотность в верхней части турнирной таблицы огромная.