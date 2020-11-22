Безумная серия послематчевых пенальти с удалением вратаря

Полевой игрок, став в ворота, сумел парировать мяч в серии послематчевых 11-метровых.

В американской лиге соккера MLS с 1/8 финала началась серия плей-офф.

В одной из пар встречались "Орландо Сити" и "Нью-Йорк Сити". Основное время и овертайм завершились вничью - 1:1. Была назначена серия послематчевых пенальти, а там случились чудеса.

Вратарь "Орландо Сити" Педро Гальесе при счете 4:3 взял 11-метровый от игрока "Нью-Йорка" Валентина Кастельяноса. Игроки "Орландо" стали радоваться выходу в четвертьфинал, главный тренер Оскар Пареха на радостях побежал в подтрибунное помещение. Но, вмешался арбитр. Он усмотрел у Гальесе нарушение правил - голкипер до удара покинул линию ворот. В результате Гальесе получил желтую карточку. Она оказалась у него уже второй в матче, и вратарь был удален. А пенальти следовало перебить.

"Орландо" сделал замену, выпустив вместо полевого игрока Родриго Шлегеля резервного вратаря Брюса Роу. Но через некоторое время судейская бригада вспомнила правила - во время серии послематчевых 11-метровых замены запрещены за исключением случая, если голкипер получил травму.

Шлегель вернулся на поле и, как оказалось, стал в итоге героем матча. Он, надев вратарские перчатки, занял место в воротах и сумел парировать 11-метровый. Футболисты "Орландо" вновь стали безумно радоваться. Но на тот момент счет был 5:5. "Орландо" для победы нужно было еще реализовать свой 11-метровый. Это сделал Бенджи Мишель, и футболисты "Орландо Сити" таки выиграли 6:5 послематчевую серию пенальти и вышли в четвертьфинал.

Ниже эта безумная серия пенальти, начиная, с того 11-метрового, после которого был удален основной вратарь "Орландо" Педро Гальесе.