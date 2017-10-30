Битва козаков по-харьковски. Как прошел турнир по Козацкому поединку

Связи ударов рук и ног, броски противников из положения "стоя", удушающие приемы в партере - открытый кубок области по Козацкому поединку собрал 160 спортсменов со всего региона.

7 летний Марк гордо демонстрирует медаль за 2 место в категории до 20 кг. В соревнованиях мальчик принял участие впервые, представлял Люботинский клуб смешанных единоборств.

Марк Тарасьев, участник турнира по Козацкому поединку

Мой брат участвовал, я посмотрел, и я захотел. Я тренировался, а потом уже начинал ходить на тренировки, а потом сюда пошел.

16-летний Евгений Щепилов единоборствами занимается 10 лет. Обладает хорошей ударной техникой, и уже имеет около полусотни наград.

Евгений Щепилов, участник турнира по Козацкому поединку

Вышел я в ринг, в Октагон, начался бой, я уже дрался с этим соперником, я знаю, что он делает. Мы уже с ним дрались. Я понимал четко, что он будет делать. Он все время будет, то есть завязываться, пытаться лезть в борьбу - проходы в ноги то же. Я пытался его подлавливать и расстреливать с дистанции. Ну, вот благодаря этому, я выиграл.

Всего было разыграно 6 кубков и около сотни медалей. Участники соревновались в разных возрастных категориях: дети до13 лет включительно, ребята от 14 до 18 лет, и взрослые - от 18 лет и старше.

Артур Малявин, организатор турнира по Козацкому поединку

Спорт этот стремительно развивающийся на сегодняшний день я считаю этот спорт, номер 1. наиболее красочный в нем задействованы все элементы всех техник бойцовских, скажем так. Есть у нас ребята, которые были базовыми ударниками, есть базовые борцы, базовые рефлеры ребята показали действительно высокий уровень.

Спортсмены, взяли "золото", получили право бороться на чемпионате мира по Казацкому поединку 30 ноября.