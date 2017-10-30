Битва козаков по-харьковски. Как прошел турнир по Козацкому поединку

30 октября 2017 г. 18:06
Автор: Вилен Мода
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Связи ударов рук и ног, броски противников из положения "стоя", удушающие приемы в партере - открытый кубок области по Козацкому поединку собрал 160 спортсменов со всего региона.
7 летний Марк гордо демонстрирует медаль за 2 место в категории до 20 кг. В соревнованиях мальчик принял участие впервые, представлял Люботинский клуб смешанных единоборств.

Марк Тарасьев, участник турнира по Козацкому поединку

Мой брат участвовал, я посмотрел, и я захотел. Я тренировался, а потом уже начинал ходить на тренировки, а потом сюда пошел.

16-летний Евгений Щепилов единоборствами занимается 10 лет. Обладает хорошей ударной техникой, и уже имеет около полусотни наград.

Евгений Щепилов, участник турнира по Козацкому поединку

Вышел я в ринг, в Октагон, начался бой, я уже дрался с этим соперником, я знаю, что он делает. Мы уже с ним дрались. Я понимал четко, что он будет делать. Он все время будет, то есть завязываться, пытаться лезть в борьбу - проходы в ноги то же. Я пытался его подлавливать и расстреливать с дистанции. Ну, вот благодаря этому, я выиграл.

Всего было разыграно 6 кубков и около сотни медалей. Участники соревновались в разных возрастных категориях: дети до13 лет включительно, ребята от 14 до 18 лет, и взрослые - от 18 лет и старше.

Артур Малявин, организатор турнира по Козацкому поединку

Спорт этот стремительно развивающийся на сегодняшний день я считаю этот спорт, номер 1. наиболее красочный в нем задействованы все элементы всех техник бойцовских, скажем так. Есть у нас ребята, которые были базовыми ударниками, есть базовые борцы, базовые рефлеры ребята показали действительно высокий уровень.

Спортсмены, взяли "золото", получили право бороться на чемпионате мира по Казацкому поединку 30 ноября.

Видео: 

Битва козаков по-харьковски. Как прошел турнир по Козацкому поединку-30.10.2017

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