Битвы взглядов перед турниром по смешанным единоборствам

20 июня 2020 г. 13:54
Автор: Виталий Лабскир
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Из 12-ти боев турнира в Лас-Вегасе UFC on ESPN 11 главным станет противостояние супертяжей из США и России.

Американец Кертис Блэйдс, занимающий 3-е место в рейтинге промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC), подерется с россиянином Александром Волковым.

Блэйдс считается фаворитом этого противостояния. В его послужном списке 13 побед в 16-ти боях. Волков из своих 38-ми поединков выиграл 31.

На взвешивании Блэйдс завесил на 118,4 кг, вес Волкова составил 112 кг.

В ходе битвы взглядов Блэйдс и Волков, как и полагается главным персонам мероприятия, последними из всех участников предстоящего турнира посмотрели друг другу в глаза.

Видео: 

UFC Vegas 3: Weigh-in Faceoffs

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