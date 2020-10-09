Ближайший матч "Металлиста 1925" перенесен из-за коронавируса у соперников

09 октября 2020 г. 16:29
Автор: Виталий Лабскир
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Матч 6-го тура Первой лиги украинского футбола "Металлист 1925" (Харьков) - "Альянс" (Липовая Долина), который должен был состоятся завтра, перенесен на неопределенный срок.

Как сообщил официальный сайт "Металлиста 1925", причиной этого является вспышка острой респираторной болезни COVID-19 в команде "Альянс" (в письме ПФЛ, присланном в адрес харьковского клуба, указано о заболевании 14-ти футболистов "Альянса").

В свою очередь, накануне матча результаты ПЦР-тестов получил и "Металлист 1925". Результаты всех футболистов, тренеров и обслуживающего персонала оказались отрицательными.

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