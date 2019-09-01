 

Ближайший соперник Усика одержал победу жестким нокаутом

01 сентября 2019 г. 14:32
Автор: Виталий Лабскир
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У украинского боксера Александра Усика, всё никак не дебютирующего на профессиональном ринге в супертяжелой весовой категории, наконец-то определился соперник.

Таковым стал бывший кик-боксер и боец MMA Тайрон Спонг из Нидерландов.

Спонг выходил на бой с Усиком в сллучае победы над Джейсоном Миндой из Эквадора.

Спонг дрался с Миндой в рамках боксерского вечера в мексиканском городе Мерида и одержал убедительную победу. Во 2-м раунде Спонг ударом в висок отправил Минду в тяжелый нокаут.

В послужом списке Спонга в профессиональном боксе теперь 14 боев. В них он одержал 14 побед, из них 13 - нокаутом. Правда, при этом у Спонга не было в соперниках известных боксеров с именем.

Усик, находившийся в Лондоне на бою Василия Ломаченко против Люка Кэмпбелла, сказал о своем предстоящем сопернике: "Кажется, это Тайрон Спунг. Спанг. Спонг. Я не знаю".

Бой Усика со Спонгом намечен на 12 октября.

Видео: 

Tyrone Spong vs jeyson menda usyk be ready

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