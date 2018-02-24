Бобслеистка от олимпийских атлетов Росии, попавшаяся на допинге, отказалась от вскрытия пробы "Б"

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал бобслеистку Надежду Сергееву, представлявшую на зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенхчане команду олимпийских атлетов России (ОАР), виновной в нарушении антидопиновых правил. Сама она, отказалась от вскрытия допинг-пробы "Б", фактически признав свою вину.

Сергеева попалась на применении запрещенного препарата триметазидин.

У спортсменки отозвана олимпийская аккредитация. Сергеева покинула олимпийскую деревню и улетела из Южной Кореи в Россию.

Сергееву дисквалифицировали вместе с ее партнершей по бобу-двойке Анастасией Кочержовой. Результат спортсменок - 12-е место, аннулирован.