Бобслеистка от олимпийских атлетов Росии, попавшаяся на допинге, отказалась от вскрытия пробы "Б"

24 февраля 2018 г. 14:24
143 просмотра

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал бобслеистку Надежду Сергееву, представлявшую на зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенхчане команду олимпийских атлетов России (ОАР),  виновной в нарушении антидопиновых правил. Сама она, отказалась от вскрытия допинг-пробы "Б", фактически признав свою вину.

Сергеева попалась на применении запрещенного препарата триметазидин.

У спортсменки отозвана олимпийская аккредитация. Сергеева покинула олимпийскую деревню и улетела из Южной Кореи в Россию.

Сергееву дисквалифицировали вместе с ее партнершей по бобу-двойке Анастасией Кочержовой. Результат спортсменок - 12-е место, аннулирован.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.