"Боец из Харькова" одержал победу в Грозном

Пробил мощный апперкот, а затем добил в партере.

Так совпало, что практически в то же время, когда ведущий боец бывшей харьковской спортивно-террористической группировки "Оплот" Алексей Олейник, потерпел сокрушительное поражение в США от Деррика Льюиса, его двоюродный брат Александр Бутенко дрался в Чечне в турнире АСА 108 и одержал победу.

АСА - это аббревиатура промоушена Absolute Championship Akhmat (Абсолютный Чемпиоат Ахмат).

Что касается Бутенко, он также в период с 2012 по 2014 год входил в "Оплот". После революции достоинства Бутенко перебрался жить в Россию.

Перед боем в турнире АСА 108 в Грозном против чеченца Расула Шовхалова Бутенко был представлен, как "боец из Харькова, Украина).

Ну а тот самый апперкот, о котором шла речь выше, Бутенко нанес в середине второго раунда (на видео боя на 9:50), после чего Шовхалов "поплыл" и потерпел поражение.