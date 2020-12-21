Боец из Харьковской области защитил свой чемпионский титул One Fighting Championship

Родившийся в Краснограде и тренировавшийся в Харькове Роман Крыкля достиг нового громкого успеха в смешанных единоборствах.

В ноябре 2019 года Крыкля стал чемпионом по кикбоксингу одного из топовых промоушенов Азии - One Fighting Championship.

Сначала вследствие пандемии коронавируса, затем непосредственно из-за болезни коронавирусом тренера Романа, защита чемпионского пояса несколько раз откладывалась.

И, вот, Крыкля провел защиту. В главном бою турнира в Сингапуре он дрался против Андрея Стойки из Румынии. Бой продлился все 5 отведенных регламентом раундов, по итогам которых Роман Крыкля единогласным решением судей был признан победителем.