Боец из Харьковской области защитил свой чемпионский титул One Fighting Championship

21 декабря 2020 г. 16:49
Автор: Виталий Лабскир
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Родившийся в Краснограде и тренировавшийся в Харькове Роман Крыкля достиг нового громкого успеха в смешанных единоборствах.

В ноябре 2019 года Крыкля стал чемпионом по кикбоксингу одного из топовых промоушенов Азии - One Fighting Championship.

Сначала вследствие пандемии коронавируса, затем непосредственно из-за болезни коронавирусом тренера Романа, защита чемпионского пояса несколько раз откладывалась.

И, вот, Крыкля провел защиту. В главном бою турнира в Сингапуре он дрался против Андрея Стойки из Румынии. Бой продлился все 5 отведенных регламентом раундов, по итогам которых Роман Крыкля единогласным решением судей был признан победителем.

Видео: 

Roman Kryklia vs. Andrei Stoica | ONE Championship Full Fight

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