Боец, находившийся снизу, внезапно провел удушающий прием

Неожиданная и при этом эффектная развязка в главном бою турнира по смешанным единоборствам Bellator 253/

Этот турнир прошел в американском городе Анкасвилл (штат Коннектикут). Непобежденный американец Эй-Джей Макки встречался со своим соотечественником Дэррионом Колдуэллом и одержал 17-ю победу в 17-ти проведенных поединках.

В конце первой минуты первого раунда Колуэлл оказался сверху и намервался обрушить на Макки серию ударов. Однако Макки сумел захватить шею Колдуэлла и стал душить соперника. Буквально через несколько секунд Колдуэлл, понимая, что ему нечем дышать, сдался.