Боец, находившийся снизу, внезапно провел удушающий прием

20 ноября 2020 г. 12:39
Автор: Виталий Лабскир
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Неожиданная и при этом эффектная развязка в главном бою турнира по смешанным единоборствам Bellator 253/

Этот турнир прошел в американском городе Анкасвилл (штат Коннектикут). Непобежденный американец Эй-Джей Макки встречался со своим соотечественником Дэррионом Колдуэллом и одержал 17-ю победу в 17-ти проведенных поединках.

В конце первой минуты первого раунда Колуэлл оказался сверху и намервался обрушить на Макки серию ударов. Однако Макки сумел захватить шею Колдуэлла и стал душить соперника. Буквально через несколько секунд Колдуэлл, понимая, что ему нечем дышать, сдался.

Видео: 

AJ McKee vs. Darrion Caldwell: Full fight | Bellator 253 | CBS Sports HQ

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