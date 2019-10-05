 

Боец не стал добивать упавшего соперника

05 октября 2019 г. 13:18
Автор: Виталий Лабскир
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На турнире по смешанным единоборствам ACA-100 произошел эпизод, заслуживающий внимания.

В поединке между россиянином Магомедом Бибулатовым и бразильцем Джосиелом Силвой Бибулатов лоу-киком угодил в колено Силве. Бразилец упал от этого удара и, судя по всему, уже был не в состоянии подняться, но при этом находился в полном сознании.

Бибулатов мог запросто жестко всадить несколько ударов в лежащего соперника и, тем самым, добить его. Но россиянин поступил благородно и лишь сымитировал удары, не став их обрушивать на бразильца.

После его рефери остановил поединок, присудив россиянину досрочную победу.

Видео: 

Магомед Бибулатов ( Чаборз) vs Джосиел Силва. обзор боя.

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